Нарушающих ПДД водителей маршруток наказали в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровского края

ГИБДД Хабаровска привлекла к ответственности водителей двух автобусов за грубое нарушение ПДД. Накануне в соцсетях появилась запись, где было видно эти нарушения.

Оказалось, что 9 июля примерно в 13:50 в районе дома №33 по улице Ленина водители автобусов №№56 и 180, двигаясь в сторону улицы Ленинградской, нарушили правила маневрирования, а также правила остановки транспортного средства до стоп-линии.

- В ходе отработки данного сообщения сотрудниками отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровску были установлены водители данных транспортных средств, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Против водителя автобуса №180 составили два протокола, за каждый из них он получил штрафы в 500 и 800 рублей. Второй тоже стал фигурантом двух протоколов, но сумма штрафов оказалась больше - 800 и 2000 рублей.

ГИБДД продолжает проверку.

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