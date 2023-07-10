За покупку осетра и черной икры осудят жителей Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае полиция поймала двоих человек с осетром и черной икрой. Вылов этой рыбы и покупка ее с рук карается законом.

Так, в мае на трассе «Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск» полиция остановила микроавтобус. У 57-летнего пассажира из Амурска нашли клетчатую сумку, в которой лежали 11 контейнеров по 0,5 литра с черной икрой. Всего – 5,5 килограмма.

- Установлено, что ранее злоумышленник от своих знакомых услышал, что в Ульчском районе продают икру рыб осетровых видов и направился туда на автобусе. Деликатес обвиняемый приобрел для личного потребления у незнакомого ему лица в селе Сусанино, рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В июне под подозрение полиции попала 38-летняя женщина. У нее нашли 14 фрагментов осетра. Их она купила на дороге рядом с поселком Циммермановка. В Комсомольск-на-Амуре ее вез знакомый, который не знал о содержимом ее багажа. Чтобы избежать наказания, рыбу женщина спрятала в чужой иномарке.

Против каждого завели уголовное дело. Сейчас расследование окончено, окончательный приговор вынесет суд. Мужчине и женщине грозит до четырех лет колонии.

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