Модульные электростанции установили в селах Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается модернизация дизельных электростанций. Это поручение главы региона Михаила Дегтярева. Заменяют станции, у которых большой процент износа и те, что находятся в деревянных строениях. Так, новые конструкции появились в селах Тахта и Ухта Ульчского района. На это администрация получила 32 миллиона рублей.

Электростанции модульные, они находятся в контейнерах типа «Север» и оснащены приборами учета электричества и топлива, счетчиками моточасов и системами пожаротушения. Также там есть операторский модуль с автоматической пожарной сигнализацией.

Благодаря станциям качественное электроснабжение получили 677 человек. Ранее такие конструкции установили в селе Булава.

- Необходимо отметить, что треть локальных электростанций в Хабаровском крае, 23 единицы, было расположено в деревянных строениях с износом от 75 до 100 процентов, что создавало угрозу пожаров и нарушения энергоснабжения населения. В связи с этим губернатором края было принято решение о поэтапной замене деревянных ДЭС и необходимости обустройства электростанций в модульном исполнении, - рассказали в минЖКХ края.

В 2021 году начали работу шесть станций на 67,2 миллиона рублей. Хорошее электричество получили 1690 человек. В 2022 году оснастили 3050 хабаровчан. В регионе появились еще семь станций на 106,5 миллиона рублей. В этом году планируется заменить пять конструкций.

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