Мемориальную доску в честь Лазаря Брусиловского установили в ЕАО Фото: заксобрание ЕАО

В селе Валдгейм Биробиджанского района установили мемориальную доску в честь Лазаря Брусиловского – ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя ЕАО, заслуженного учителя. Мероприятия прошло в день его рождения – 10 июля ему бы исполнился 101 год. Лазарь Моисеевич умер 8 декабря прошлого года. Теперь в регионе работают потомки ветерана.

Символическое покрывало сняли Леонид Брусиловский, сын ветерана, и глава Заксобрания ЕАО Роман Бойко. Он рассказал, что у Лазаря Моисеевича была поразительная память и выправка.

На церемонию пришло много людей, в том числе, подростков.

- Столько людей пришло. Значит, память жива. Я стою здесь и испытываю гордость, потому что на этом небольшом мемориале – образ моего отца. Я думаю, что все родные и близкие, все, кто знал Лазаря Моисеевича, испытывают подобные чувства. Он очень много сделал для области, для Победы. Верю, что люди не забудут об этом, - сказал Леонид Брусиловский.

Церемония завершилась возложением цветов у доски.

Лазарь Брусиловский родился в Черниговской области. Когда ему было 10 лет, семья переехала в ЕАО. В 19 парень ушел на фронт. Был награжден медалью «За оборону Москвы» и орденом Отечественной войны II степени.

После войны окончил педагогический институт, воспитал четверых детей. Почти 40 лет преподавал биологию и географию, был директором детского дома, школы-интерната и других школ.

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