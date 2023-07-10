Межрегиональный режим ЧС введен в Хабаровском крае Фото: МЧС России
В Хабаровском крае продолжают гореть леса. В связи с этим глава МЧС России Александр Куренков принял решение ввести в регионе режим ЧС межрегионального характера. Это коснулось и Якутии.
- По поручению главы МЧС России Александра Куренкова на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности рассмотрена пожароопасная обстановка в трех субъектах, - рассказали в МЧС России.
Сейчас, по данным МЧС, в Хабаровском крае горит 43 лесных пожара. За сутки удалось потушить 13. Работают 219 человек, четыре единицы техники и три воздушных судна.
В Якутии обстановка хуже: здесь зафиксировано 165 термоточек. За сутки потушили 23 пожара. Работают 1022 человека и 33 спецсредства.
На Колыме горит 58 пожаров, за сутки удалось потушить 30. На месте работают 567 человек и 24 единицы техники.
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