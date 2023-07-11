Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 11 июля

Школы Хабаровского края готовят к началу учебного года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае готовят школы к началу учебного года. По информации минобрнауки региона, 1 сентября за парты сядут около 157 тысяч человек, что почти на две тысячи больше, чем в 2022 году. На подготовку учебных заведений выделят порядка двух миллиардов рублей.

Двое альпинистов едва не погибли в Хабаровском крае, когда взбирались на горный хребет Дуссе-Алинь в Верхнебуреинском районе. Один из мужчин сорвался вниз, ударился о скалы и потерял сознание. Резкий рывок спровоцировал удар второго туриста, страховавшего его. Но он смог удержать приятеля и аккуратно спустить его на землю.

Тело известного хирурга с огнестрельным ранением нашли в его квартире. Мужчину знали многие в городе, поэтому новость о его смерти шокировала жителей. При каких обстоятельствах он ушел из жизни, выясняют следователи.

Мужчина утонул при странных обстоятельствах, отдыхая с друзьями в карьере. Он нырнул в воду и исчез.

Сильная гроза едва не превратила улицы Хабаровска в реки. Мощный ливень затопил один из районов города, заблокировав дороги. Пострадал один из ТЦ города, где люди вынуждены были ходить по щиколотку в воде.

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