Портал БАМ-50 опубликовал архив участников Великой стройки Фото: Евгения ГУСЕВА

В июле 2023 года Байкало-Амурской магистрали (БАМ) исполняется 50 лет. К юбилею на интерактивном портале БАМ-50 опубликовали архив участников стройки, в котором собраны анкеты и воспоминания, фото и видеодокументы о работе и жизни строителей. Материалы собирали по всей стране целый год. С лета 2022-го участники стройки и их родные делились рассказами и фотографиями. Историки и социологи собирали информацию «из первых уст».

- В работе по сбору данных о строительстве БАМа мы применяли все доступные ресурсы. О проекте начали узнавать и передавать нам контакты друзей-бамовцев, соединяли с советами ветеранов, библиотеками и музеями, где могли храниться материалы о стройке. Нам удалось собрать уникальный архив с фото, интервью и другими данными, которые раньше нигде не публиковались. Сегодня мы продолжаем работу, - рассказала руководитель проекта БАМ-50 Наталья Каенкова.

Проект БАМ-50 был запущен при поддержке ОАО «РЖД». Познакомиться с ним также можно на официальных страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.