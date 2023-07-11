Около двух тысяч человек прошли отбор «Игр ГТО» в Хабаровске Фото: минспорта Хабаровского края

В Хабаровске закончился региональный этап Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО». Участие в нем приняли около двух тысяч человек. Они проверяли силы в личных и командных состязаниях в категориях «Профессионалы» и «Любители». Также был организован спецотбор для подростков от 14 до 17 лет. По предварительным подсчетам, среди юношей лучшим стал Даниил Матеко, среди девушек - Арина Романова. Среди мужчин лидирует Андрей Гоман, а среди женщин - Екатерина Кабакова.

- Результат для меня скорее неожиданный, хотя я достаточно подготовленная. Никогда нельзя недооценивать соперников. В целом сложностей с прохождением полосы не возникло. В 2022 году я выступала на Кубке Дальнего Востока, также на ВЭФ. Хочу выступить в личном зачете в категории «Профессионалы». Но конкуренция большая, а мест всего восемь, - рассказала Екатерина Кабакова.

Итоги соревнований подведут в конце июля. Результаты передадут во Всероссийскую федерацию многоборья ГТО. После этого сформируют состав сборной Хабаровского края. Она представит регион в финальном этапе состязаний, который пройдет во Владивостоке с 10 по 17 сентября на полях ВЭФ-2023.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.