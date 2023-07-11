Отобрал телефон у ребенка: жителя Колымы осудят за грабеж

Мужчина ограбил ребенка на детской площадке в Магадане Фото: Щипицина Юлия

Девятилетний мальчик 6 июля играл на детской площадке на Якутской улице, когда к нему подошел взрослый мужчина и силой отобрал телефон. Преступник поспешил скрыться, а ребенок пошел домой и рассказал о произошедшем родителям. Они сообщили о грабеже в полицию. Ущерб оценили в пять тысяч рублей.

Правоохранители задержали и допросили подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Магадана. На него завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Если вина мужчины будет доказана, его могут лишить свободы на срок до четырех лет.

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