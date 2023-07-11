Дорогу в центре Комсомольска-на-Амуре перекрыли на три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Комсомольска перекрыли проезд по переулку Дворцовому. Движение транспорта запретили от пересечения с проспектом Победы до перекрестка с Ленинградской.

- Причина перекрытия дороги в переулке Дворцовом - прокладка инженерных коммуникаций к строящемуся Детскому больничному комплексу, - рассказали в администрации Комсомольска.

Водителям придется выбирать объездные пути до 10 октября. Также на три месяца изменится схема движения двух автобусных маршрутов: №23 будет объезжать перекрытую дорогу по Советской и проспекту Московскому, а №15 - по Советской и проспекту Победы. Жителей Города юности просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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