Дорогу в центре Комсомольска-на-Амуре перекрыли на три месяца
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре Комсомольска перекрыли проезд по переулку Дворцовому. Движение транспорта запретили от пересечения с проспектом Победы до перекрестка с Ленинградской.
- Причина перекрытия дороги в переулке Дворцовом - прокладка инженерных коммуникаций к строящемуся Детскому больничному комплексу, - рассказали в администрации Комсомольска.
Водителям придется выбирать объездные пути до 10 октября. Также на три месяца изменится схема движения двух автобусных маршрутов: №23 будет объезжать перекрытую дорогу по Советской и проспекту Московскому, а №15 - по Советской и проспекту Победы. Жителей Города юности просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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