Ребенка экстренно увезли в больницу после пожара в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В спасательную службу Магадана 10 июля сообщили о пожаре в районе второго Железнодорожного переулка. Огонь охватил частную хозпостройку. К месту ЧП были направлены два подразделения пожарно-спасательной части №20.

- По прибытии было установлено, что постройка полностью сгорела. Вокруг все было задымлено, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Едким дымом надышался ребенок. Пожарные передали его врачам скорой. Маленького пациента увезли в больницу, где ему окажут необходимую помощь.

Ранее в Магадане произошел пожар на складе. Огонь распространился на 60 квадратных метров. Спасателям удалось потушить пламя до того, как оно уничтожило строение.

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