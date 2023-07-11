Аварийным состоянием подпорной стены обеспокоены жители улицы Яшина в Хабаровске Фото: скриншот из видео
Жители дома №33 на Яшина бьют тревогу из-за подпорной стены, которая вот-вот рухнет. Ее блоки сместились, а корни деревьев начали давить на сооружение, создавая потенциально опасную ситуацию. Через это место проходит дорога, ведущая к гаражам, а также здесь играют и катаются на велосипедах дети.
Местные жители опасаются, что при разрушении стены кто-то может пострадать. Они обращались к властям, но, с их слов, структуры только перекладывают ответственность друг на друга. Тем временем ситуация никак не решается. К делу подключились представители «Народного фронта».
- Обратимся в управление дорог и внешнего благоустройства с просьбой привести блоки подпорной стены в нормативное и, главное, безопасное состояние, - прокомментировали в ОНФ.
Представители движения пообещали, что будут добиваться результата в решении проблемы.
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