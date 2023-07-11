Воинский эшелон с призывниками прибыл в Хабаровск Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В рамках весеннего призыва на военную службу в Хабаровск прибыл большой эшелон новобранцев. Около 600 молодых людей будут проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО). Все военные комиссариаты завершили весенний призыв на 100 процентов. Официально он закончится 15 июля.

В ближайший месяц новобранцы пройдут курс общевоинской подготовки. Они изучат основы военной службы, строевую и огневую подготовку. Этот этап обеспечит им необходимые навыки для службы в армии.

Призывники не будут направляться в зону СВО. Большинство новобранцев будет служить в соединениях и воинских частях ВВО.

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