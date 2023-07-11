Чаще летать в Улан-Удэ смогут жители Хабаровска Фото: минтранс Бурятии

С 21 июля у жителей Хабаровска появится возможность чаще летать в Хабаровск и Красноярск. Авиакомпания «Аврора» решила увеличить частоту рейсов. Теперь отправиться на отдых можно будет еще и в понедельник, пятницу и субботу. Выполнять рейсы будут самолеты Sukhoi Superjet 100. До этого летать из Бурятии на Дальний Восток и в Красноярск можно было два раза в неделю, теперь же - почти каждый день.

- Сейчас авиакомпания «Аврора» выполняет рейс Улан-Удэ - Красноярск два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Рейс Улан-Удэ - Хабаровск - по вторникам и четвергам. С 21 июля рейсы станут практически ежедневными. При этом купить субсидированный билет может любой житель России, - рассказал министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

Купить льготный билет можно на сайте «Авроры», цена там указана в одну сторону уже с учетом скидки. Стоимость полета до Красноярска составит 5500 рублей, в Хабаровск - 9355 рублей. Путешествовать со скидкой могут пенсионеры, инвалиды, дети с ОВЗ и их сопровождающие, а также молодежь до 23 лет.

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