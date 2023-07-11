Больше 2,5 килограмма наркотиков нашли у закладчиков в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре будут судить 24-летнего парня. Молодого человека обвиняют в обороте, покупке и хранении наркотиков в крупном размере, да еще и в составе ОПГ.

Летом прошлого года парень выполнял роль «склада». Он получил от оператора координаты тайника с синтетическим наркотиком массой 200 граммов, а потом поручил своему «коллеге» расфасовать его на партии и сделать закладки в Хабаровске.

- Преступная деятельность обвиняемого и соучастников пресечена сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

У молодого человека дома нашли наркотик, который он прикупил для себя. Всего из незаконного оборота изъяли больше 2,5 килограмма запрещенных веществ. Парень же заключил досудебное соглашение, которое выполнил. Теперь его ждет суд.

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