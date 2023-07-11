Более 100 студентов трудятся на предприятиях ДГК в Хабаровском крае

Фото: пресс-служба ДГК

Студенты ссузов и вузов проходят оплачиваемую производственную практику, а также трудятся в студотрядах на предприятиях АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в группу «РусГидро»).

19 студентов работают в СП «Хабаровские тепловые сети». Пять студентов Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания помогают энергетикам Восточного сетевого района. Первый месяц они проходили оплачиваемую практику, а после устроились на работу в студотряд.

«Студенты проводили замену набивки сальниковых компенсаторов, выполняли замеры параметров теплосети, привлекались на переключения магистралей. За несколько месяцев они получат хороший опыт, который им пригодится в учебе и жизни. После завершения обучения приглашаем их в нашу команду», - поделился начальник восточного сетевого района СП «ХТС» Дмитрий Щемелев.

За два месяца работы учащиеся получили обширный опыт и отмечают, что таких знаний в учебном заведении не дают. Успели освоить земляные, ремонтные и эксплуатационные работы, трудились на благоустройстве.

«Главная задача - закончить обучение. После этого нужно подумать о будущем. Можно поступить на «заочку» в институт и продолжить работу в ДГК», - отмечает студент Артем Павлюк.

Всего в структурных подразделениях «Дальневосточной генерирующей компании» в студотрядах трудятся более 130 человек. Оплачиваемую производственную практику проходят почти 270 студентов.

Ознакомиться со списком вакансий ДГК можно по ссылке.