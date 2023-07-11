Автомобильный Крестный ход состоится в Хабаровском крае Фото: Хабаровская епархия

С 3 по 6 августа в Хабаровске состоится автомобильный крестный ход, который объединит две епархии Приамурской митрополии - Хабаровскую и Ванинскую. Он начнется после молебна в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Мероприятие будет приурочено к 170-летию открытия залива Императорская Гавань, который сейчас носит название Советская Гавань, и молитвенному поминовению русских землепроходцев.

- По дороге мы будем останавливаться в населенных пунктах края и совершать молебны. Приглашаем всех желающих присоединиться к шествию и почтить память русских землепроходцев, которые отдали свои жизни за Отечество! - сказал иерей Андрей Дидур.

Крестный ход с мощами и святынями проследует по маршруту Хабаровск - Троицкое - Ванино - Заветы Ильича - полуостров Меньшикова - мыс Красный Партизан - Советская Гавань - Хабаровск.

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