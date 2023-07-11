Мужчина получил ожоги рук во время пожара в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в многоквартирном доме. Сообщение о возгорании на Интернациональном проспекте, 26, поступило 11 июля в 14:22. На балконе на пятом этаже загорелись вещи.

- Боевое развертывание огнеборцы провели в считанные минуты и приступили к ликвидации пламени. Уже в 14:33 пожар был локализован, а в 15:04 полностью потушен. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В итоге пострадал хозяин квартиры. Мужчина получил сильные ожоги кистей рук, у него диагностировано отравление продуктами горения.

На месте работали 14 человек и четыре единицы техники. Сейчас дознаватели осматривают квартиру, выясняют причины возгорания, подсчитывается ущерб.

Напомним, в Магадане с места пожара, произошедшего накануне, экстренно увезли ребенка.

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