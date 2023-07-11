Циклон отступит и дожди прекратятся в Хабаровске 12 июля
Фото: Рамиль Галиев
После двух дождливых дней погода в Хабаровске 12 июля немного успокоится. В среду ожидаются небольшие осадки, преимущественно ночью. Уже днем распогодится, хотя небо большую часть времени будет затянуто облаками.
Несмотря на пасмурную погоду, в Хабаровске 12 июля будет тепло. Воздух днем прогреется до +25…+27 градусов. Ночь тоже будет комфортной. Столбик термометра покажет от +15 до +17 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-12 метров в секунду.
В некоторых районах края осадки не уменьшаться. На юге ожидаются ливни, а в центральной части региона пройдут небольшие дожди. Непогода обойдет стороной только северные территории.
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