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НовостиПроисшествия11 июля 2023 6:59

Местами дожди и ливни: Хабаровский край опять накроет осадками 12 июля

Циклон отступит и дожди прекратятся в Хабаровске 12 июля
Александра ЯВИЩЕНКО
Циклон отступит и дожди прекратятся в Хабаровске 12 июля

Циклон отступит и дожди прекратятся в Хабаровске 12 июля

Фото: Рамиль Галиев

После двух дождливых дней погода в Хабаровске 12 июля немного успокоится. В среду ожидаются небольшие осадки, преимущественно ночью. Уже днем распогодится, хотя небо большую часть времени будет затянуто облаками.

Несмотря на пасмурную погоду, в Хабаровске 12 июля будет тепло. Воздух днем прогреется до +25…+27 градусов. Ночь тоже будет комфортной. Столбик термометра покажет от +15 до +17 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-12 метров в секунду.

В некоторых районах края осадки не уменьшаться. На юге ожидаются ливни, а в центральной части региона пройдут небольшие дожди. Непогода обойдет стороной только северные территории.

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