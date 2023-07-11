С главой Амурского района встретился губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с главой Амурского района Павлом Боровлевым. Они обсудили обстановку в муниципалитете, а также поговорили о планах на будущее. Михаил Дегтярев отметил успехи муниципалитета.

- Об этом говорит рост основных социально-экономических показателей, а также успехи здешних производств: Амурского гидрометаллургического комбината, некоторых предприятий Малмыжского ГОКа «Русской медной компании». В районе работает самая крупная в этой сфере на дальнем востоке Амурская лесопромышленная компания. Также хорошо знают за пределами региона патронный завод «Вымпел» имени Финогенова и Дальневосточное производственное объедение «Восход», - сказал Михаил Дегтярев.

Слова губернатора можно подтвердить и цифрами. Оборот крупных и средних предприятий по итогам прошлого года составил 53 миллиарда рублей. Это на семь процентов больше предыдущего периода. Инвестиции выросли в 1,8 раза. В прошлом году в районе шла работа над 13 проектами. Это и газификация поселка Эльбан, и проведение электричества на участок железной дороги Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре, и освоение месторождения, и создание гидрометаллургического комплекса для переработки золото-серебросодержащих концентратов.

Также за прошлый год закончили больше 100 проектов на 270 миллионов рублей. Это и ремонт набережной, и благоустройство ботанического сада, и проведение фестиваля «Аист над Амуром». Разработали смету на капремонт четырех школ и привлекли около полумиллиарда рублей. Работы пройдут в ближайшие два года.

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