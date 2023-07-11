Прокурором Воронежа стал Анатолий Толстихин из Биробиджана Фото: прокуратура Биробиджана

В прокуратуре Воронежа - кадровые изменения. Главой надзорного органа города стал Анатолий Толстихин. Ранее он возглавлял ведомство в Еврейской автономной области.

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 6 июля 2023 года старший советник юстиции Анатолий Викторович Толстихин назначен на должность прокурора Воронежа Воронежской области, - говорится в сообщении прокуратуры ЕАО.

В надзорном органе Анатолий Викторович служит с начала 2008 года. Он прошел путь от помощника прокурора города Бикин в Хабаровском крае до прокурора Биробиджана в ЕАО. Начальство отмечает его как добросовестного, ответственного и инициативного сотрудника. За примерное исполнение обязанностей его поощрял генпрокурор России.

Ранее кадровые перестановки прошли в администрации Хабаровска. Главой управления жилфонда стала Светлана Пискун.

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