Проезд от Магадана до аэропорта Сокол подешевеет с 15 июля Фото: администрация Магадана

Администрация Магадана сообщила радостную новость для пассажиров автобуса от города до аэропорта Сокол. С 15 июля проезд на нем станет дешевле на 15 рублей.

- Исходя из нового тарифа на перевозку пассажиров в 3,66 рубля за один пассажиро-километр, установленного в соответствии с приказом предприятия ООО «Магадан Авто», осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город Магадан» в пригородном сообщении, стоимость проезда изменится, - рассказали в администрации города.

Там рассказали, сколько рублей составит поездка по маршрутам №101 Автовокзал - Уптар - Аэропорт (56 км) и №111 Автовокзал - Аэропорт (56 км). От автовокзала города до аэропорта проезд составит 205 рублей, до Сокола - 200 рублей, до Уптара - 176 рублей, до Нового Уптара - 169 рублей, до Старого Уптара - 162, 5 рубля, до Снежного - 75 рублей. Провоз багажа выйдет в 100 рублей за место независимо от расстояния.

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