Проверить качество купленных продуктов самостоятельно могут жители Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Хабаровска могут сами проверить качество товаров, которые они купили в продуктовых магазинах. Так и сделал один из хабаровчан, принеся в референтный центр Россельхознадзора мед. Лакомство произвели в прошлом году в Амурской области. Производитель заявил, что он цветочный.

- Лабораторная проверка на качество проводилась сразу по целому ряду показателей, в том числе: аромат, вкус, внешний вид, массовая доля воды, массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы, а также на доминирующие пыльцевые зерна, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Мед оказался неидеальным сразу по трем критериям. Например, диастазное число сладкого продукта, превращающего крахмал в сахар, составило 7,3 единицы Готе при норме минимум восемь. А массовое число сахарозы превысило ее: ингредиента было почти в два раза больше, чем нужно. Это, к слову, один из самых ярких показателей некачественного меда. Показатель может говорить о том, что пчел кормили сахарным сиропом или другими веществами. Да и по внешнему виду десерт проверку не прошел.

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