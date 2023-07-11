Новая схема мошенничества появилась в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники Банка России предупреждают хабаровчан о новой схеме мошенничества. Теперь их «коллеги» не только звонят людям, но и присылают на почту письмо с приглашением на личный прием. В нем к человеку обращаются по имени и отчеству, указывают дату и время приема и реальный адрес ведомства в регионе жертвы. А чтобы вызвать доверие, мошенники меняют электронный адрес отправителя на адрес Банка России cbr.ru.

- Как и прежде, мошенники используют упоминание регулятора, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы и вывести ее на доверительный диалог. Высылая липовое приглашение с подменного адреса, аферисты надеются убедить человека в том, что с ним общается настоящий сотрудник Банка России. Однако в итоге все сводится к тому, чтобы завладеть секретной финансовой информацией своей жертвы и похитить ее деньги, - рассказал заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.

Специалисты советуют не терять бдительность. Если на прием вы не записывались, но получили такое письмо, просто проигнорируйте его и заблокируйте отправителя. Кроме того, вы всегда можете обратиться за уточнением вопросов на горячую линию банка 8 800 300-30-00 (для звонков с мобильного - короткий номер 300). Его сотрудники всегда рады помочь. Звонок бесплатный.

Также следует запомнить, что банк по своей инициативе не приглашает никого на прием, а его сотрудники не звонят людям, не присылают им приглашений и уж тем более не просят делать что-то с личными счетами.

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