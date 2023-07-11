Фестиваль театров кукол завершился в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске подошел к концу Первый Межрегиональный фестиваль театров кукол Дальнего Востока. Его приурочили ко Дню семьи, любви и верности, и продлился он три дня. В городе выступали артисты из Магадана, Нерюнгри, Находки, Благовещенска и Санкт-Петербурга. На их творчество посмотрели больше двух тысяч человек, еще четыре тысячи приняли участие в образовательных программах онлайн.

В итоге Хабаровский краевой театр кукол победил в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая работа художника» за постановку «Почтарская сказка».

Лучшим спектаклем для детей стал якутский «Навстречу солнышку», а самым лучшим коллективом - артисты из Магаданского театра кукол. За верность литературной классике признали театр кукол имени Анисимова из Находки, а лучшая музыка оказалась у амурчан.

Артисты из культурной столицы в конкурсах не участвовали, они просто выступали для гостей и жителей региона. Актеры показали постановку «Крот, который мечтал увидеть солнце», которая стала лауреатом национальной премии «Золотая маска».

- Фестиваль - часть проекта «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае», который проходит при поддержке губернатора Михаила Дегтярева и Президентского фонда культурных инициатив. Уверен, со временем наше начинание может дойти до всероссийского и даже международного уровня, - сказал министр культуры региона Юрий Ермошкин.

Также для желающих провели семинары, лекции и мастер-классы, а еще в городе прошла выставка из питерского театра кукол.

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