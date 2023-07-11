Одним из лучших в России стал врач УЗИ из Хабаровска Фото: минздрав Хабаровского края

Хабаровского врача-узиста признали одним из лучших в России. Им стала специалист центра «Вивея» Оксана Процык. Она проводит диагностические исследования.

Женщина победила в конкурсе врачей, который проводил минздрав. Итоги стали известны на днях. Оксана Процык стала третьей по стране в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям».

- Почетно, что профессионализм наших специалистов оценивается высоко на федеральном уровне, - сказали в минздраве Хабаровского края.

В Хабаровском крае меж тем активно занимаются подготовкой квалифицированных врачей. В этом году из ДВГМУ выпустили 390 специалистов. В следующем году в регионе станет на 400 врачей больше, а к 2026-му - 580 в год. Количество мест в вузе увеличивают по нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее педиатр из Хабаровска рассказала о тонкостях своей работы.

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