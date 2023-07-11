Сергей Кравчук рассказал, построят ли новые поликлиники в Хабаровске

Сергей Кравчук рассказал, построят ли новые поликлинике в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время прямого эфира мэру Хабаровска задали вопрос: построят ли новые поликлиники в разных микрорайонах города? Недавно такое учреждение открыло свои двери в районе «Строитель», но это первый случай за многие годы.

- Очереди огромные, к врачу не записаться, - пожаловалась жительница города Кристина.

Мэр Хабаровска отметил, что поликлиника появилась благодаря правительству региона и губернатору. И он уверен, что эта работа продолжится.

- Во всех строящихся микрорайонах по генеральному плану предусмотрено строительство новых поликлиник и больниц, - сказал Сергей Кравчук.

Напомним, сегодня, 11 июля, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе в комментариях к трансляции.

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