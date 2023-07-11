Новую школу в микрорайоне «Строитель» Хабаровска достроят в 2024 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители краевого центра интересуются сроками окончания строительства новой школы в микрорайоне «Строитель». Этот вопрос они задали мэру Хабаровска. Учреждение рассчитано на 1100 мест.

- Ориентировочный срок определен - 2023 год. Но так как есть определенные проблемы с бывшим подрядчиком, сейчас рассматривается вопрос о переносе сроков на следующий год. Я уверен, что ее достроят, так как это контролирует губернатор края Михаил Дегтярев, - сказал Сергей Кравчук.

Администрация города выделила участок под строительство.

Напомним, сегодня, 11 июля, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе в комментариях к трансляции.

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