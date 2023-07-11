Автовокзал планируют благоустроить в Хабаровске
Фото: Ангелина НАЗАРЧУК
Хабаровчане обеспокоены состоянием территории городского автовокзала. К мэру города во время прямого эфира с жалобами обратились сразу несколько человек. Они рассказали, что там много мусора, разбит асфальт, много ларьков. При этом за ней никто не следит.
- Меня это тоже не удовлетворяет. Сегодня разрабатывается проект реконструкции прилегающей территории и остановочного павильона. Сама территория принадлежит частному лицу, которое этим и занимается. Во время этой работы планируют убрать киоски, которые там стоят. Я это контролирую, каждый месяц руководство компании передо мной отчитывается, - сказал Сергей Кравчук.
Начать работы пообещали в следующем году.
Напомним, сегодня, 11 июля, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе в комментариях к трансляции.
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