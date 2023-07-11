Мэр Хабаровска рассказал, почему на Амуре нельзя купаться Фото: Олег УМАРОВ

Хабаровчане обеспокоены отсутствием в городе пляжей, где можно купаться. Так, Алексей рассказал мэру об увиденном на выходных: на набережной, в районе причала, купались взрослые. Помимо этого, они позволяли заходить в воду и детям, что очень опасно. Мало того, что в реке сильное течение, так там еще и грязно. Мужчина спросил, почему в городе нет официальных мест, где можно отдохнуть.

- Специально отведенных мест для отдыха у воды в Хабаровске нет. По нормативам их оборудование регламентируется, когда течение не превышает 0,5 метра в секунду. Течение Амура превышает этот показатель почти в три раза – 1,4 метра в секунду. Это очень опасно для даже опытных пловцов. На Амуре с начала сезона погибли четыре человека, трое из которых дети. Вот к чему приводит здесь купание, - сказал мэр Хабаровска.

В городе есть места отдыха, где дежурят спасатели, - «Амуркабель», «Дельфин», центральный пляж. За последнюю неделю они спасли семерых человек.

Напомним, сегодня, 11 июля, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе в комментариях к трансляции.

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