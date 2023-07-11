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НовостиОбщество11 июля 2023 10:00

Мэр Хабаровска рассказал, почему на Амуре нельзя купаться

Об официальных пляжах просят местные жители
Василина ИКОННИКОВА
Мэр Хабаровска рассказал, почему на Амуре нельзя купаться

Мэр Хабаровска рассказал, почему на Амуре нельзя купаться

Фото: Олег УМАРОВ

Хабаровчане обеспокоены отсутствием в городе пляжей, где можно купаться. Так, Алексей рассказал мэру об увиденном на выходных: на набережной, в районе причала, купались взрослые. Помимо этого, они позволяли заходить в воду и детям, что очень опасно. Мало того, что в реке сильное течение, так там еще и грязно. Мужчина спросил, почему в городе нет официальных мест, где можно отдохнуть.

- Специально отведенных мест для отдыха у воды в Хабаровске нет. По нормативам их оборудование регламентируется, когда течение не превышает 0,5 метра в секунду. Течение Амура превышает этот показатель почти в три раза – 1,4 метра в секунду. Это очень опасно для даже опытных пловцов. На Амуре с начала сезона погибли четыре человека, трое из которых дети. Вот к чему приводит здесь купание, - сказал мэр Хабаровска.

В городе есть места отдыха, где дежурят спасатели, - «Амуркабель», «Дельфин», центральный пляж. За последнюю неделю они спасли семерых человек.

Напомним, сегодня, 11 июля, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе в комментариях к трансляции.

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