Приют для бродячих собак строят в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Хабаровска вновь жалуются на бездомных собак. Животные появляются в разных районах города и пугают взрослых и детей. Проблему прокомментировал мэр краевой столицы.

Этот вопрос волнует меня так же, как и вас. Я такой же житель города. Сегодня федеральный закон не позволяет нам кардинально этот вопрос. Подрядчик, отловив животное, кормит его, лечит, чипирует и выпускает в естественную среду. Мы обязаны его исполнить. Правительство выделяет нам финансирование, мы отловили около 650 особей. Но еще раз повторяю: собака не перестает быть собакой после того, как мы ее отловили и чипировали, - сказал Сергей Кравчук.

Поэтому вместе с бизнесом было принято решение: построить приют для бездомных собак. Он появится в районе «Березовки». Строительство уже началось. Работать он начнет уже в этом году. Деньги на это направили предприниматели.

Мэр города обратился к жителям: начинать нужно с самих себя. Животное должно находиться с человеком до самой смерти. Пока собак и кошек выбрасывают на улицу, пока люди относятся к ним безответственно, проблема никуда не исчезнет.

Напомним, сегодня, 11 июля, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе в комментариях к трансляции.

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