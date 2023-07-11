Отдохнуть на горнолыжной базе «Хехцир» смогут в этом году жители Хабаровска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Хабаровска Богдан обратился к мэру города с вопросом: ждать ли в этом году горнолыжную базу отдыха «Хехцир»? Глава краевой столицы обрадовал любителей зимнего спорта положительным ответом.

- Мы над этой проблемой работает с 2019 года. Благодаря пристальному вниманию губернатора края Михаила Дегтярева в этом году мы сдадим базу отдыха в эксплуатацию, и любители горнолыжного отдыха будут ею пользоваться, - сказал Сергей Кравчук.

Сейчас там установлены опоры, натянут канат, скоро начнут навешивать кабины. Уже установлены верхняя и нижняя приемная. Практически все готово, чтобы уже в эту зиму там можно было отдохнуть.

Напомним, сегодня, 11 июля, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе в комментариях к трансляции.

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