Смертность снизилась в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае в первом полугодии 2023 года снизилась смертность. Данные привел Хабаровскстат. По данным на 7 июля, в регионе родились 4 748 человек, а умерли 7 218 человек. Естественная убыль населения составила минут 2 470 человек. К слову, за аналогичный период прошлого года в регионе родились 4 847 человек, умерли 8 482. Естественная убыль составила минус 3 635.

Кроме того, в этом году выросло число разводов и свадеб. За первые полгода в регионе зарегистрировали почти три тысячи браков и столько же разводов – 2 994 и 2998 соответственно. В прошлом году в первом полугодии браков было 2 888, а разводов – 2 864.

Напомним, в Хабаровском крае также снизилась рождаемость. За первое полугодие 2023 года в регионе на свет появились меньше тысячи малышей.

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