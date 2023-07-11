Домом на улице Яшина в Хабаровске заинтересовалась прокуратура Фото: скриншот

Прокуратура Хабаровска начала проверку после публикации «Комсомольской правды»-Хабаровск» о доме на улице Яшина, 33. Его жители пожаловались на ужасное состояние двора. Им даже пришлось обращаться в Народный фронт.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления и управляющей организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказали в прокуратуре Хабаровска.

Напомним, жители многострадального дома живут в страхе и боятся, что подпорная стена здания вот-вот рухнет. Ее блоки заметно поехали, а на сооружение давят массивные корни многолетних деревьев. Ситуация буквально накаляется с каждым днем. Кроме того, здесь же проходит дорога, по которой ездят машины и на которой играют дети. Хабаровчане говорят, что обращались к властям, но безрезультатно.

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