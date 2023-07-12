Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 12 июля

Три человека утонули в Хабаровском крае за неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

Трое мужчин утонули в разных районах Хабаровского края за минувшую неделю. Несчастные случаи произошли на водоемах Бикинского, Комсомольского и района имени Полины Осипенко. Сотрудники МЧС пока нашли тело только одного из погибших.

Следком устанавливает обстоятельства ЧП, в котором пострадала трехлетняя девочка. Ребенок выпал из окна третьего этажа, получив тяжелые травмы.

Хабаровскстат привел данные по уровню смертности в крае. По итогам первого полугодия в регионе на треть снизилась смертность. В 2022 году естественная убыль населения за этот период составила 3635 человек, а в 2023-м - 2470 человек.

Стало известно, когда построят новую школу в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске. В ней смогут обучаться 1,1 тысячи детей. Ранее администрация города выделила подрядчику участок для строительства нового учреждения.

Уже в 2023 году в Хабаровске начнет работу приют для бродячих собак. Его строят в районе Березовки, деньги на это выделили местные предприниматели.

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