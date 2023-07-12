Максим Полухин назначен на пост главы отдела МВД в Хабаровском районе Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Начальник краевого УМВД России полковник полиции Андрей Шабашов представил нового руководителя ОМВД по Хабаровскому району. Пост занял подполковник полиции Максим Полухин. Его назначили на должность приказом УМВД России по Хабаровскому краю от 6 июля 2023 года.

- Назначенный руководитель имеет большой опыт практической работы. Ему следует сконцентрировать усилия на решении первостепенных задач. В первую очередь - это комплектование личного состава. Серьезное внимание следует уделить вопросу организации межведомственного взаимодействия в сфере профилактики преступности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Максим Полухин родился 14 июля 1987 года. Он окончил Дальневосточный юридический институт, получив профильное образование. У него есть жена и двое детей.

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