Двухэтажный дом сгорел в ночь на 12 июля в Комсомольске-на-Амуре Фото: Олег УКЛАДОВ

В Городе юности произошел большой пожар в ночь на 12 июля. Огонь охватил двухэтажный деревянный дом на улице Запорожской. Пламя полыхало с такой силой, что на тушение постройки у пожарных ушло несколько часов.

Как пишут в соцсетях, барак расселили еще в 2022 году. С того времени дом пустовал, поэтому на момент пожара в нем никого не было. Поэтому не исключается вероятность поджога заброшки. Но настоящую причину и обстоятельства возгорания установят дознаватели по результатам экспертиз.

Ранее в Комсомольске произошел другой пожар. Трагедия унесла жизни двоих маленьких детей. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка оказались заблокированы огнем и не смогли выбраться из ловушки.

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