Житель Хабаровска выслушал приговор суда за незаконную ловлю краба Фото: Прокуратура Хабаровского края

Суд вынес приговор мужчине, который осенью 2022 года занимался браконьерством в акватории моря в Татарском проливе. Хабаровчанин выловил 445 экземпляров камчатского и синего краба, причинив ущерб государству в размере 6,3 миллиона рублей.

26-летнего мужчину обвинили в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Материалы уголовного дела были переданы в суд Советской Гавани. Решением Фемиды браконьер был приговорен к двум годам и месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. По иску прокурора с мужчины взыскали сумму причиненного ущерба.

Ранее полиция поймала банду браконьеров, которая незаконно промышляла рыбой. Группа из 16 человек причинила ущерб на сумму больше двух миллионов рублей.

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