Работу спасательных постов продлили на час в Хабаровске

Работу спасательных постов подлили на час в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Летом в зонах отдыха у воды в Хабаровске работают посты, на которых ежедневно дежурят матросы-спасатели. Такие пункты открылись в городе полтора месяца назад. За это время работники спасли около 10 человек, которые решили искупаться в Амуре. Все это время посты работали до 20:00, но накануне администрация города приняла решение продлить их работу на час. Теперь спасатели будут дежурить до девяти вечера.

- С начала лета в реке погибли уже трое детей. Вместе с управлением образования мы подготовили текст с призывом к родителям вести профилактические беседы об опасности купания в водоемах и рассылаем его по родительским чатам, - сказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Колчин.

В городе регулярно проходят рейды вдоль берегов Амура. Тем, кто нарушает запрет на купание в реке, выписывают штрафы от 500 до тысячи рублей. К сожалению, многие игнорируют все предупреждения и заходят в воду. В некоторых случаях это заканчивается трагично. С начала лета в Амуре уже утонуло трое детей.

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