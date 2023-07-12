Пассажирка трамвая пострадала во время поездки в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

69-летняя хабаровчанка получила травмы во время поездки в трамвае. Водитель резко затормозил, из-за чего женщина не устояла на ногах и упала.

- Трамвай №1 ехал по Краснореченской от Узловой в сторону Богачева. В районе дома №74 он резко остановился, и пассажирка упала. Личность водителя, допустившего произошедшее, пока не установлена, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Пассажиров призывают соблюдать правила безопасности во время поездок в общественном транспорте. Во время движения нужно держаться за поручни.

Ранее при похожих обстоятельствах пострадал пассажир автобуса №25. Мужчина не удержался, когда водитель резко ударил по тормозам.

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