Заболеваемость энтеровирусными инфекциями выросла в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). За последние семь дней зарегистрировано 95 новых случаев заражения. Это на 80 процентов больше, чем за предыдущую неделю.

- Пик заболеваемости традиционно приходится на купальный сезон. Преимущественно болеют дети от двух до восьми лет. Почти четверть - тяжелые случаи, когда требуется госпитализация. Проникая в организм, вирус разносится с током крови, в тяжелых случаях развивается серозный менингит. Без лечения заболевание может привести к отеку мозга и даже летальному исходу, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

ЭВИ протекает с разными симптомами. Самые частые из них - повышение температуры, сыпь на коже, слабость, головная и мышечная боль, рвота, диарея. При появлении похожих признаков нужно обратиться к врачу.

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