Больше половины дорог отремонтировали по нацпроекту «БКД» в Комсомольске Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» («БКД»). В Комсомольске уже сдан 21 объект, это более 50 процентов от запланированного объема. На восьми объектах работы все еще продолжаются, а в ближайшее время планируется сдача еще трех объектов.

Также проделан значительный объем работ в Хабаровске. 15 объектов уже сданы в эксплуатацию, еще на 23 дорогах ремонт продолжается. На Тихоокеанской работы ведутся с опережением графика, что позволяет рассчитывать на досрочную сдачу этого объекта.

В Хабаровском районе также проводятся работы по ремонту улично-дорожной сети. Здесь уже сданы в эксплуатацию три объекта, а на четырех ведутся подготовительные работы для сдачи приемной комиссии. Кроме того, продолжается ремонт дорог в селах Ракитное, Калинка, Матвеевка, Восход, Матвеевка, Бычиха, Осиновая речка, Вишневка (дачи), Восточное и Ильинка.

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