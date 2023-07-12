Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Нанайского района Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Нанайского района Николаем Сафроновым. Они обсудили реализацию социально-экономических программ и нацпроектов, развитие района.

Глава района считает, что одним из перспективных направлений развития экономики может стать предпринимательство. Число бизнесменов сейчас составляет всего 310 человек. В районе ощущается нехватка квалифицированных кадров, поэтому здесь реализуются федеральные, национальные и краевые проекты.

Транспортная инфраструктура также влияет на развитие Нанайского района. На территории реализуются несколько проектов, направленных на ремонт и строительство дорог. За последние три года на эти цели было направлено более 26 миллионов рублей.

Туристическая отрасль также является перспективной точкой роста в Нанайском районе. Здесь расположены краеведческий музей, межпоселенческий центр нанайской культуры, нацпарк «Анюйский» и Анюйский рыбоводный завод. Нанайскому району предоставлена субсидия на проведение мероприятий туристической направленности, включая межмуниципальный фестиваль народного творчества «Соцветие культур».

В целом Михаил Дегтярев положительно оценил работу Николая Сафронова и его команды. Он пожелал успеха в дальнейшем развитии района.

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