Упал в яму и замерз насмерть: экс-главу поселения в Хабаровском крае будут судить за халатность

Женщину осудят за халатность, повлекшую смерть человека в Хабаровском районе Фото: Артем КИЛЬКИН

46-летняя женщина, ранее занимавшая пост главы одного из поселений в Хабаровском районе, предстанет перед судом. Ее обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека.

- В августе 2022 года в сельском поселении 35-летний мужчина упал в наполненный водой колодец и скончался от переохлаждения, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю.

В краевой прокуратуре уточнили, что женщине не раз жаловались на яму с обрушенным вокруг нее грунтом. Но экс-глава не приняла никаких мер, чтобы устранить опасность.

Уголовное дело о халатности с утвержденным прокурором обвинением направлено в суд для рассмотрения. Максимальное наказание по статье - пять лет лишения свободы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.