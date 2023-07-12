Упал в яму и замерз насмерть: экс-главу поселения в Хабаровском крае будут судить за халатность

Женщину осудят за халатность, повлекшую смерть человека в Хабаровском районе
Фото: Артем КИЛЬКИН
46-летняя женщина, ранее занимавшая пост главы одного из поселений в Хабаровском районе, предстанет перед судом. Ее обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека.
- В августе 2022 года в сельском поселении 35-летний мужчина упал в наполненный водой колодец и скончался от переохлаждения, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю.
В краевой прокуратуре уточнили, что женщине не раз жаловались на яму с обрушенным вокруг нее грунтом. Но экс-глава не приняла никаких мер, чтобы устранить опасность.
Уголовное дело о халатности с утвержденным прокурором обвинением направлено в суд для рассмотрения. Максимальное наказание по статье - пять лет лишения свободы.
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