Плавал, а потом резко ушел под воду: утонувшего мужчину ищут в реке Бикин

Спасатели и водолазы продолжают поиск утонувшего мужчины в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники МЧС четвертый день обследуют дно и береговую линию реки Бикин, где 8 июля утонул мужчина. О происшествии в полицию сообщили очевидцы, которые заметили купающегося человека примерно в 100 метрах от железнодорожного моста через реку. Мужчина плавал, пока в один момент не ушел под воду. Полицейские передали информацию в краевое управление МЧС и запросили помощь для поисков утонувшего.

- Обследование реки ведется с 9 июля. Уже осмотрено 62 километра береговой черты, водолазы 17 раз ныряли на дно Бикина, осмотрели 14,5 тысячи квадратных метров под водой. Только за прошедшие сутки пройдено 30 километров береговой зоны, водолазами совершено шесть спусков и проверено две тысячи квадратных метров дна водоема, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пока следов мужчины не обнаружено. Спасатели продолжают поиски.

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