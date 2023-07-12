Хабаровский детский сад стал финалистом Всероссийского конкурса
Фото: Администрация Хабаровска
В рамках IX Всероссийского фестиваля дошкольного образования, который проходил в Санкт-Петербурге, состоялся финал конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация - 2023». Хабаровский детсад №50 стал одним из финалистов. В мае это же учреждение получило звание лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны» в номинации «Лидер в создании комфортной образовательной среды - 2023».
Победителей конкурса выбирали по нескольким критериям. Особое внимание уделяли образовательной программе, этнокультурным особенностям и традициям учреждения. Также были оценены авторские программы, которые применяются в образовательном процессе.
Получение статуса финалиста конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация - 2023» подтверждает престиж детсада.
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