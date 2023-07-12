Хабаровский завод разработал комплекты для проекта «Дом дальневосточника» Фото: завод КПД «Прогресс»

В Хабаровском крае реализуется проект «Дом дальневосточника», который позволяет сократить сроки строительства и снизить конечную стоимость жилья. Благодаря проекту жители региона смогут выбрать участок и проект дома на федеральном сайте СТРОИМ.ДОМ.РФ. На портале также есть возможность выбрать льготные продукты для оплаты строительства.

- Мы приступили к реализации проекта и уже наполняем платформу информацией об участках, публикуем предложения от производителей домокомплектов, - сказал и. о. министра строительства края Алексей Дубов.

Хабаровский завод разработал четыре варианта комплектов специально для проекта «Дом дальневосточника». Все варианты - это быстровозводимые панельные постройки, которые устанавливаются на заранее подготовленной фундаментной плите. На сборку дома нужен всего день, еще несколько - на заделку стыков и швов. После этого можно приступать к кровельным, фасадным и инженерным работам, внутренней отделке. Такие дома можно строить в любое время года.

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