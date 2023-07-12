Снайперы ВВО проходят огневую подготовку в Хабаровском крае Фото: ВВО

В Хабаровском крае военные ВВО организовали занятия для снайперов. На полигоне «Князе-Волконское» проводится огневая и тактическая подготовка.

Сначала специалисты изучили теорию: им рассказали об основных правилах стрельбы, а потом разделили по парам. Во время упражнений использовали снайперские винтовки СВД и МВД-М.

- Особое внимание при подготовке уделяется вопросам разведки целей и определения дальности до них, а также ведения прицельного огня на дистанциях до 500 метров, - рассказали в Восточном военном округе.

Также военные отработали стрельбу из неудобных положений и упражнение «снайперская дуэль». Особое внимание уделяли подручным средствам для маскировки и использования элементов конструкций.

Ранее в Хабаровский край прибыл военный эшелон с новобранцами. Здесь призывники пройдут подготовку перед срочной службой.

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