Дождь прогнозируют Хабаровску 13 июля
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жаркой обещает быть погода в Хабаровске 13 июля. Ситуацию не спасет дождь, который пройдет ночью. Наоборот, после осадков повысится влажность воздуха, из-за чего на улице станет душно. Надеяться на ветер хабаровчанам не придется. Его скорость в четверг составит пять метров в секунду.
12 июля в Хабаровске поднимется среднесуточная температура. Ночью еще будет прохладно: от +14 до +16 градусов. Зато днем столбик термометра покажет +27…+29 градусов.
В целом по региону похолодания и сильных дождей не ожидается. Небольшие осадки прогнозируют только южным районам края. Температур будет держаться на отметке от +28 до +33 градусов.
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