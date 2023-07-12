Бродячая собака напала на школьницу в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области прокуратура защищает права школьницы, на которую несколько месяцев назад напала бродячая собака. Надзорный орган через суд требует выплатить девочке моральную компенсацию.

В прокуратуру обратилась мама ребенка. Она пожаловалась на администрацию Октябрьского района, которая никак не хочет бороться с опасными животными.

Все произошло 1 мая этого года. Восьмилетняя девочка шла со школы домой, когда около дома №28 по улице Зеленой в селе Амурзет на нее набросилась свирепая собака.

- Собака сначала подбежала к ней и начала рычать, а затем укусила за ногу. Мать несовершеннолетней незамедлительно обратилась в ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ», где пострадавшей в полном объеме оказана необходимая медицинская помощь. В результате нападения девочка длительное время находилась на лечении, испытывала физические и нравственные страдания, вызванные проблемами со здоровьем, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Прокурор района обратился в суд, потребовав, чтобы власти компенсировали моральный вред ребенку. Пока заявление находится на рассмотрении.

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